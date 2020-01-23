Обмен "всех на всех" могут завершить в ближайшее время - заявил Пристайко

По его словам, Киев готовит очередной обмен пленными.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" с оккупированным Донбассом и Российской Федерацией может завершиться в ближайшее время. Об этом в ходе визита в Прагу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Укринформ".

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех", - отметил Пристайко.