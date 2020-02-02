Раде разрешить допуск иностранных военных на учения в Украину предлагает Зеленский

Проект закона был зарегистрирован в Раде сегодня, 4 февраля.

Глава государства Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3003 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные на сайте парламента.