Направить на доработку закон Зеленского по поводу глав НАБУ и ГБР отказалась Рада

За постановление проголосовали лишь 214 нардепов при 226 минимально необходимых.
Верховная рада Украины провалила проект постановления №1014/П1 "О дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)", передает корреспондент РБК-Украина.
Так, Раде предлагали установить 30-дневный срок представления предложений и поправок к законопроекту, а комитетам ВР по вопросам правоохранительной деятельности, по вопросам антикоррупционной политики, по вопросам бюджета, по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом - проработать предложения и поправки к законопроекту и предоставить выводы комитета по вопросам правовой политики в 15-дневный срок после истечения 30-дневного срока.