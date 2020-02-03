 

Закон Зеленского о сокращении числа нардепов одобрила предварительно Рада

Политика Вчера, 19:2846
Закон Зеленского о сокращении числа нардепов одобрила предварительно Рада
За соответствующий проект постановления проголосовали 236 нардепов.
Верховная рада Украины предварительно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы), передает корреспондент РБК-Украина.
"Конституционный состав Верховной рады Украины - триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет", - указано в тексте закона президента.
Кроме того, предусматривается, что "Верховная рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе". При этом порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.
"После вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы)" Верховная рада Украины, избранная до вступления в силу указанного закона, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины", - говорится в тексте документа.
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