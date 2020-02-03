Закон Зеленского о сокращении числа нардепов одобрила предварительно Рада

За соответствующий проект постановления проголосовали 236 нардепов.

Верховная рада Украины предварительно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы), передает корреспондент РБК-Украина.

"Конституционный состав Верховной рады Украины - триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет", - указано в тексте закона президента.

Кроме того, предусматривается, что "Верховная рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе". При этом порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.