Скандальный руководитель Держгеокадастру на Закарпатье снова метит на кресло

На официальном сайте Держгеокадастру обнародован список допущенных кандидатов к прохождению конкурса на занятие вакантных должностей начальников главных управлений в областях.

Также, на официальном веб-ресурсе Держгеокадастру содержится и информация о графике прохождения допущенными претендентами тестирование на знание законодательства и решения ситуационных задач.

Относительно кандидатов на указанную должность в Закарпатской области числятся соответственно 9 и 7 следующих кандидатов.

Как оказалось, на эту должность претендует скандально известный закарпатец Богдан Хранюк.

Следует заметить, что резонанс вокруг деятельности упомянутого чиновника разгорелся в Закарпатье еще в 2016 году. Тогда даже экс-губернатор края Геннадий Москаль отметил за главу Держеокадастру, якобы, цитируем: «Каждый день - скандал. Вы раздаете землю налево и направо! »

Это произошло во время заседания сессии Закарпатского областного совета 14 июня 2016, на которой депутаты заслушали отчет руководителя Держгеокадастру в Закарпатской области Богдана Хранюка.

На этой сессии, которая, к слову, началась с акции протеста, закарпатские избранники спросили чиновника, на основании чего без согласования с органами местного самоуправления закарпатским Держгеокадастром были выделены земельные участки, которые предназначались "атошникам", совсем другим людям.

Впрочем, ответ Хранюка возмутила - оказывается, согласно его словам, по законодательству Держгеокадастр не обязан согласовывать подобные вопросы ни с кем, кроме Киева.

Следовательно, депутаты приняли решение детально разобраться в этом вопросе так что стали выражать недоверие Хранюку уже на следующем заседании сессии.

Однако, уже 15 июня стало известно об отстранении от работы скандального временно исполняющего обязанности начальника главного управления Держгеокадастру в Закарпатской области Богдана Хранюка.

Следует заметить и то, что накануне во время работы сессии областного совета его выступление вызвало немало критики и нареканий. Ведь, среди прочего, говорилось о выделении 30 гектаров земли возле села Стебливка Хустского района посторонним лицам, в том числе жителям других областей.

Кроме этого, на портале Держгеокадастру содержится и информация об урегулировании конфликта интересов. Об этом говорится в Приказе № 177 от 9 марта 2016 года.

«На период до назначения начальника Главного управления позволить заведующему юридического отдела Главного управления Хранюку Богдану Богдановичу, который выполняет обязанности начальника Главного управления, осуществлять в соответствии с требованиями земельного законодательства проверку и принятие соответствующих решений по всем видам документации по землеустройству, разработчиком которой является общество с ограниченной ответственностью «Терра Капитал», в присутствии и под наблюдением директора Департамента землеустройства, использования и охраны земель Держгеокада - Краснолучского Александра Васильевича », - говорится в тексте документа.

Следует также отметить, что в июле 2016 был проведен конкурс на замещение вакантных должностей государственной службы категории «Б» главных управлений Держгеокадастру в областях, назначение на которые осуществляется Председателем Держгеокадастру, который состоялся 07 и 8 июля 2016.

Речь шла о кресле заместителя начальника Главного управления Держгеокадастру в Закарпатской области. По результатам этого конкурса победительницей стала Заяц Татьяна Федоровна. Хранюк, который также претендовал на эту должность показал низкий результат.

Однако, тогда Комиссией не было определено кандидата на упомянутой вакантной должности.

Возвращаясь к настоящему, должны отметить, что Богдан Хранюк и сейчас занимает должность и.о. ГУ Держгеокадастру в Закарпатской области.

При этом, стоит заметить, что Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 14 января 2020 объявила конкурс на занятие вакантных должностей руководства территориальных органов Держгеокадастру. Среди них - и должность в Закарпатье, а среди претендентов на кресло - опять Богдан Хранюк.

В этот же день было объявлено и соответствующие результаты конкурса. Однако, как видим, победителя конкурса на должность начальника Главного управления Держгеокадастру в Закарпатской области определено не было.

Между тем, как говорится в сообщении на сайте Закарпатской ОГА, в области снова решали земельные вопросы.

На этот раз речь шла о земелях Ративецького сельского совета Ужгородского района. Этому предшествовало коллективное обращение жителей села.

В частности, как сообщается, жители села жаловались на незаконные, по их мнению, действия Держгеокадастру в Закарпатской области о выдаче земельных участков без согласия общины другим лицам и непредоставление земли под пастбища и сенокоса, а также под строительство крестьянам.

Во время рабочего совещания 17 января 2020-го СКУ, присутствовал и.о. ГУ Держгеокадастру в Закарпатской области Богдан Хранюк отметил, что виной всему - действия сельсовета, действовавшей в интересах общества, но не в рамках законодательства. Поэтому сегодня необходимо переоформить все необходимые документы, чтобы люди строились на законных участках.

Также он сообщил, что с 163 гектаров на 54 га уже предоставлены разрешения под пастбища и сенокоса. Сельсовет же должен упорядочить землеустроительную документацию и самостоятельно не изменять целевое назначение выделенных Держгеокадастром земельных участков.







