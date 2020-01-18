Министерство по вопросам оккупированных территорий появится в Украине

По его словам это даст возможность более эффективно работать над вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или с перемещенными лицами.

В Кабмине было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом на совещании в Офисе президента с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Это даст нам возможность намного эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и временно перемещенными лицами", - заявил Гончарук.