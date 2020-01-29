Зарплаты министров привяжут к средней по Украине пообещал Гончарук

По его словам, зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.

Размер зарплаты министров, заместителей министров и других высокопоставленных лиц в Украине правительство привяжет к средней зарплате по стране. Об этом во время совещания в Офисе президента заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ОП.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра и других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий — максимальная премия будет не более чем один оклад", - сказал премьер.

Гончарук подчеркнул, что информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной, ее будут публиковать ежемесячно.

Также правительство попросило наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

"Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение", - сообщил Алексей Гончарук.

Президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства ограничить зарплаты чиновников.