Предложений по программе "инвестиционная няня" требует Зеленский от Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами.

Президент Украины Владимир Зеленский обязал Кабинет министров до конца февраля внести предложения по реализации программы "инвестиционная няня" (англ. Investment nanny). Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.