Полученные от "Газпрома" деньги направить на дороги и медицину предложил Зеленский

Зеленский отметил важность начала масштабного строительства дорог и продолжении реформы медицинской отрасли.

Президент Владимир Зеленский предложил направить средства в размере 2,9 млрд долларов США, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от компании "Газпром", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицинской отрасли. Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, посвященном выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - сказал он и поручил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

Кроме того, президент отметил важность решения вопроса задолженности по зарплатам шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли. Он отметил, что по состоянию на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составила 922 млн грн.

"Ситуацию с задолженностями нужно урегулировать в ближайшее время. Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт", - подчеркнул президент.