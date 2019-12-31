Полученные от "Газпрома" деньги направить на дороги и медицину предложил Зеленский

Зеленский отметил важность начала масштабного строительства дорог и продолжении реформы медицинской отрасли.
Президент Владимир Зеленский предложил направить средства в размере 2,9 млрд долларов США, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от компании "Газпром", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицинской отрасли. Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, посвященном выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - сказал он и поручил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.
Кроме того, президент отметил важность решения вопроса задолженности по зарплатам шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли. Он отметил, что по состоянию на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составила 922 млн грн.
"Ситуацию с задолженностями нужно урегулировать в ближайшее время. Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт", - подчеркнул президент.
Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что правительство уделяет большое внимание безопасности на дорогах, в частности камеры видеонаблюдения уже работают по всей Украине.