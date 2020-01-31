США считают, что Крым навсегда потерян для Украины

Как выяснило украинское издание НВ, такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской столице.

Госсекретарь США Майк Помпео, посетивший Украину 31 января, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым для Украины потерян навсегда.

В ответ Майк Помпео заявил, что вопрос Крыма закрыт. «Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать»,— цитирует НВ ответ госсекретаря США, переданный изданию неназванным участником встречи с господином Помпео.