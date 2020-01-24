«Яростный пастор» из Мукачево Самиляк просит о помощи главу полиции области

Мукачевский «активист» Сергей Самиляк уже устраивал в городе акцию протеста, а также обращался к Президенту. Теперь просит о помощи у главы полиции Закарпатья, опасаясь за свою жизнь.

Напомним, как сообщал «ПЕРШИЙ.com.ua» ранее, организованный под стенами Отдела полиции в Мукачево митинг не прошел даром: "активисту" Самиляк вручили подозрение.

К словам участников акции, прозвучавшие на почти пустой площади во время акции протеста, стражи порядка, очевидно, прислушались и сообщили "активисту-благодетелю" о подозрении в рамках упомянутого уголовного производства. Ранее уже сообщалось, что за угрозы с кувалдой "активист" из Мукачево Самиляк ответит в суде

Впрочем, сейчас в нашей редакции поступила информация о том, что Сергей Самиляк обратился к главе полиции Закарпатской области, чтобы защитить свое достоинство, а также потому, что опасается за свою жизнь. Как отмечает активист, от своего знакомого он узнал о том, что якобы на него намерены совершить покушение.

Учитывая вышеизложенное, следует заметить на отдельных указанных в этом обращении фактах. А в частности - на поджоге машины, принадлежащей семье «активиста» Самиляк.

Прежде всего, стоит внимания тот факт, что это уже не первый инцидент с горящими автомобилями в семье Самиляк. В частности, по этому поводу уже имел место инцидент, когда после "сетевых" разборок "активисту" якобы подожгли авто, а его самого избили. Хотя факт телесных повреждений не подтвердился и ряд региональных СМИ со ссылкой на собственные источники утверждали - Сергей Самиляк сам поджег свой автомобиль.

Следовательно, нельзя отрицать, что и на этот раз горящая машина в семье Самиляк не является банальным инсценировкой, а по большому счету и попыткой в ​​очередной раз обелить себя.

По официальным сведений об инциденте - 21 января, около третьои часа ночи в полицию поступило сообщение из службы ДСНС о том, что в городе Мукачево на улице Ивана Паркания горит автомобиль. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство полиции области и Мукачево.

Установлено, что горел автомобиль марки Skoda Оctavia 2013 в. Машина принадлежит 50-летней жительнице Мукачево, а пользуется ею ее сын-предприниматель.

Пока пожар потушили, огонь успел уничтожить авто.

Полиция начала расследование по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога.

Обстоятельства возгорания автомобиля выясняют следователи и эксперты, сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатськои области.

К этому следует добавить и информацию о том, что машина, о которой идет речь, была застрахована.

Впрочем, виновников и причины совершения данного преступления выяснит полиция.

Ко всему, учитывая приведенную информацию, мы обращаемся в правоохранительные органы с просьбой со всей серьезностью отнестись к ситуации и предоставить гражданину Самиляк охрану или защиту в возможном и целесообразный для этого способ. Ведь, вероятно, и вышеупомянутая информация, о покушении на жизнь «активиста», может оказаться ничем иным, как подготовкой к воплощению в реальность уже запланированного инсценировка покушения со стороны упомянутого лица на собственную жизнь.

Наконец, заметим, что Сергей Самиляк несколько раз попадал в громкие местечковые скандалы. Последние связаны с выборами и конфронтацией с командой "Слуги народа" на которую сначала работал, а впоследствии раскритиковал, в частности кандидата в депутаты ВРУ - Эдгара Токаря.

Также успел несколько раз перекраситься. Был помощником народных депутатов из кардинально противоположными политическими идеями. Последний его работодатель - Владимир Олейник, скандальный нардеп "Партии регионов", который после Майдана убежал за границу и сейчас скрывается.

Грешил "общественный деятель" и другим способом, в частности его часто задерживали в состоянии алкогольного опьянения. Во время одного из таких случаев, мужчина устроил стрельбу в одном из ресторанов Мукачево. Несколько раз даже отказывался в больнице проходить признание на алкогольное опьянение. Также он известен "АвтоХам" и нарушитель ПДД.