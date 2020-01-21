В ГБР для вручения подозрения вызывают Федину

Народного депутата Федину вызывают в бюро на 6 февраля 2020 года.

Народный депутат Украины София Федина вызвана в Государственное бюро расследований (ГБР) для вручения письменного сообщения о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы. В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федина София считается надлежащим образом уведомленной, однако для предотвращения спекуляций по неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку на официальном сайте Офиса генерального прокурора ", - говорится в сообщении.