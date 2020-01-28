Восстанавливать водоснабжение в Крым до деоккупации Украина не будет

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич опроверг информацию по вопросу возможного восстановления водоснабжения в аннексированный Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, 11-12 февраля парламентский комитет по правам человека совершит выезд в Херсонскую область для ознакомления с вопросами оккупированных территорий АР Крым и Севастополем. В ходе визита также запланировано посетить контрольно-пропускной пункт "Каланчак". Но эта поездка не связана с вопросом водоснабжения.