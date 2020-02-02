Закон о назначении руководителей госучреждений культуры в ОРДЛО вступил в силу

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о сохранении культурных ценностей)" вступил в силу в среду, 5 февраля. Ранее он был опубликован в издании "Голос Украины".

Отмечается, что Кабинет министров Украины в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего закона должны привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом, а также обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим законом.