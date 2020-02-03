 

Вадим Рабинович о сокращении нардепов: Дивлюсь я на залу, і думку гадаю: «Чим їх там менше, тим краще!»

Политика Сегодня, 15:1946
Вадим Рабинович о сокращении нардепов: Дивлюсь я на залу, і думку гадаю: «Чим їх там менше, тим краще!»
«Народные депутаты фракции «Оппозиционная платформа – За життя» готовы поддерживать власть в принятии правильных для страны решений. Мы поддержали сокращение количества депутатов, поддержим и мир, и снижение тарифов. Пусть вносят наши предложения в сессионный зал Верховной Рады!»
Так народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович прокомментировал голосование его фракции за решение о сокращении числа народных депутатов в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина».
«Наша партия с удовольствием будет поддерживать «слуг народа» по положительным решениям, которые повлияют позитивно на судьбы украинцев. Они приняли решение уменьшить количество народных депутатов в парламенте и мы – «Оппозиционная платформа – За життя» – их в этом поддержали. Мы также обещали своим избирателям поддержать пропорциональную систему, потому что «мажоритарка» – это рабская система, при которой депутатов от округов скупали», – заявил политик.
По его словам, «изменения в избирательный закон – это, безусловно, переход на новый качественный уровень, но и сокращение депутатского корпуса до 300 – не идеал».
«И трехсот депутатов, по-моему, много! «Дивлюсь я на залу і думку гадаю: Чим їх (депутатов – ред.) там менше, тим краще!». В сессионном зале вполне могут работать и 100 человек, но пока сократили до 300 – на 150 дураков уже меньше… Потом сократим и до 100! И будет правильно!» – подчеркнул Вадим Рабинович.
Парламентарий считает, что нет ничего стыдного в том, что его партия, будучи оппозицией по отношению к «слугам» в Раде, «поддерживает разумные решения нынешней власти».
«Мне смешно, когда нам приписывают коалиционный союз с правящей партией. Да, мы со «слугами» – коалиция, но в том случае, если власть намерена принять разумное решение. Поверьте мне, если «Слуга народа» нам предложит проголосовать за немедленное установление мира на Донбассе, то все 44 народных депутата нашей фракции непременно поддержат это решение, несмотря на наши политические разногласия! Если власть предложит нам непросто продать украинскую землю, а создать Земельный банк и установить цивилизованные правила для обращения с землей, то 44 голоса от «Оппозиционной платформы – За життя» она получит! Если «слуги» предложат завтра снизить тарифы, как это предлагается в нашем законопроекте, то они сразу получат нашу поддержку! Если они поддержат мой законопроект о передаче больницы «Феофания» детям, то наша партия их тоже поддержит. Но, видимо, молодым «слугам» больница нужнее, чем больным детям…», – заметил сопредседатель «Оппозиционной платформы – За життя».
Прокомментировал Вадим Рабинович и слухи о возможных досрочных парламентских выборах, которые якобы могут состоятся уже в этом году.
«К сожалению, «слуги» вряд ли добровольно пойдут на досрочные парламентские выборы. Это в первые дни работы Рады этого созыва члены пропрезидентской фракции были такие бодрые и уверенные в себе. Сейчас же они другие, а ближе к осени и после местных выборов, когда они не пройдут ни в один местный совет при такой политике, и вовсе «кончатся сами по себе»…», – считает народный депутат.
При этом он напомнил, что Верховную Раду Украины восьмого созыва президент Владимир Зеленский распустил со словами: «Парламент, который поддерживают 10% населения и не пользуется доверием граждан, должен уйти!».
«И вот, когда у них – у «слуг» – будет поддержка на уровне 10%, я обязательно напомню им эту цитату!» – пообещал Вадим Рабинович.
 

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Теги: news, новости, Вадим, Рабинович, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
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