Из Уханя намерены эвакуировать 60 украинцев

Из-за коронавируса в Китае из Уханя, который является эпицентром распространения инфекции, могут эвакуировать 60 украинцев.

Об этом на брифинге заявил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, дата эвакуации украинцев из Уханя пока неизвестна.

"В Министерстве инфраструктуры Украины состоялось совещание по возврату около 60 украинцев из Уханя. Сейчас готовится и обсуждается план эвакуации и все логистические моменты. Дата пока неизвестна", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США эвакуируют из пораженного коронавирусом китайского города Ухань более 300 американцев. По данным Пентагона, американцы чартерными рейсами, организованными Госдепартаментом, прибудут на две военные базы в Калифорнии.



