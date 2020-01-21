В жилье руководителей двух департаментов НАПК проникли неизвестные

В НАПК заявили о "высокой вероятности внешнего давления на указанных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей".

Неустановленные лица незаконно проникли в жилье руководителей двух департаментов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"Инциденты произошли в ночь с 3 на 4 февраля. Неустановленные лица незаконно проникли в жилье руководителей двух департаментов НАПК", - говорится в сообщении.