Ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах ужесточила Рада

Изначально проект закона нардепы приняли за основу, отдав за него 352 голоса. Но потом он был принят в целом, за что проголосовали 322 парламентария.

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №1149 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах), передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, нардепы одобрили документ без обсуждения.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах

Согласно закону, нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа на граждан от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 50 до 100 таких минимумов.