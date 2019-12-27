В борьбе за кресло губернатора Закарпатья схлестнулись интересы американского миллиардера и международного контрабандного конгломерата - СМИ

Должность председателя Закарпатской областной администрации стала вакантной ещё 24 декабря прошлого года.

Именно в этот день на заседании Совета развития общин и территорий Президент Зеленский жёстко раскритиковал и уволил теперь уже бывшего руководителя области Бондаренко. Издание 7dniv.info сообщало, что главной причиной его увольнения стало то, что он окружил себя старыми кадрами-кучмистами, которые напропалую брали взятки за назначения в области - от главврачей до глав РГА, чем дискредитировали партию Зеленского в глазах избирателей.

И вот в последние дни января стало известно, что Кабинет Министров Украины согласовал назначение на должность губернатора 38 летнего уроженца Полтавы Михайлюка Никиты Юрьевича. Его считают креатурой миллиардера Алексом Ровтом. Ведь конечным бенефициаром предприятий, где Михайлюк работал до последнего дня, как раз и является миллиардер из Мукачево.

Однако, не смотря на согласование Кабмином кандидатуры полтовчанина, Президент так и не принял решение подписать Указ. Прошло уже более недели и похоже, что с каждым днём шансов посадить в кресло губернатора у Ровта всё меньше и меньше. Невзирая на раннюю благосклонность к нему Владимира Зеленского, в последние дни миллиардер несёт серьезные репутационные убытки. Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало посредников, которые предлагали 5 миллиардов долларов взятку председателю Фонда Государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко за назначение «их» человека директором завода. Чиновник на предложение не согласился и сообщил о нем правоохранителям. Кто же именно предлагал взятку за назначение на ОПЗ, следствие пока не сообщает. Однако считается, что заинтересованным в покупке должности директора «Одесского припортового завода» мог быть именно американский миллиардер с украинскими корнями Алекс Ровт. Он давно положил глаз на ОПЗ. Хотя это предприятие до сих пор остается государственным, его годами «юзали» в своих интересах то одни олигархи, то другие. А почин этому положил именно Ровт и его фирма IBE Trade. В 2013 году, другая американская компания «Universal Trading & Investment Co., Inc.» (UTICo) даже подала против Юлии Тимошенко иск, обвинив её в причастности к коррупционной деятельности, в которой были замешаны ряд граждан США – включая Ровта и Пака. В частности, истец утверждал, что в 1995-96 г.г. Ровт и Пак перечисляли на счета компаний Тимошенко огромные суммы, чтобы тогдашний премьер Павел Лазаренко дал им доступ к ОПЗ.

Сейчас Ровт пытается как-то реабилитироваться в глазах Президента Украины. Он даже подал в суд иск против журналиста и по совместительству нардепа Дубинского с целью опротестовать изложенную им в фейсбуке информацию про коррупционные действия миллиардера на Одесском припортовом заводе.

Эту скандальную вокруг Ровта ситуацию, решил использовать в свою пользу другой человек, имеющий сегодня влияние на Зеленского. Это помощник Президента - Андрей Ермак. Буквально вчера стало известно, что он лоббирует назначение на пост губернатора Закарпатья известного в крае коммерсанта Романа Мегелу. Мегела даже уже подал свою декларацию о доходах, указав, что претендует на должность председателя Закарпатской ОГА. Кандидат на эту должность задекларировал миллионные суммы наличности в национальной и иностранной валюте, в частности, более 43860000 евро и 20 млн 960 тыс долларов США.

Декларацию Романа Мегелы можно найти в свободном доступе в интернете.

Так, за прошлый год кандидат на должность руководителя Закарпатья задекларировал несколько квартир, в том числе в Словакии и Испании, несколько домов и несколько земельных участков.

С ценного движимого имущества Мегела задекларировал несколько ценных часов, шубу жены, золото, ювелирные изделия и картину на общую сумму более 1 млн грн.

Также претендент задекларировал 2 "Мерседеса» и "Бентли".

Роман Мегела является владельцем гостинично-ресторанного комплекса "Камелот" в с. Каменица Ужгородского района.

После публикации этой информации в СМИ, выяснилось, что Роман Мегела является гражданином Чешской республики а также Демократической Республики Конго. Более того, пользователи соцсетей начали публиковать информацию подтверждающую то, что Мегела - Почетный консул Демократической Республики Конго в Украине. Он имеет дипломатический паспорт и пользуясь иммунитетом занимается контрабандной деятельностью. Оказывается, в сферу его интересов входит также вывоз в Евросоюз нелегальных мигрантов. А связи в Конго и дипломатический паспорт дают возможность незаконно поставлять в ОАЭ из Конго драгоценные камни и золото.

Похоже, что после того, как всплыла эта информация с уголовным душком и у помощника Президента Украины Ермака, шансов протянуть своё протеже значительно поубавится.

А это значит, что жители Закарпатья и дальше будут ждать руководителя области, ведь проблемы социального характера и вопросы жизнедеятельности области так и не решаются.



