Завтра в Раду придет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 февраля, придет в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.
"Планируется визит (Зеленского, ред.) в Раду. Формат еще определяется",- сообщил собеседник.
Как известно, завтра Рада планирует приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.
Отметим, в конце декабря прошлого года комитет рекомендовал Раде принять закон, но учесть при голосовании правку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, а вопрос допуска иностранцев к покупке земли предлагается вынести на референдум.