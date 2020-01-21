Завтра в Раду придет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 февраля, придет в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

"Планируется визит (Зеленского, ред.) в Раду. Формат еще определяется",- сообщил собеседник.

Как известно, завтра Рада планирует приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.