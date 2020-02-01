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Политика Сегодня, 19:2645
Привязку электронной подписи к ID-паспорту запустили в Украине
Сообщается, что новая услуга бесплатна и дает ряд преимуществ в электронном сервисе, как государственных органов, так и бизнеса. Таким образом, ID-паспорт стал носителем электронной подписи.
В Украине с 5 февраля доступен новый сервиз - привязка квалифицированной электронной подписи (КЭП) на паспорт в форме ID-карты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Министерства внутренних дел Украины.
"Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами… В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID - карту можно получить бесплатно ", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, на сегодня в Украине выдано 4,4 млн ID-паспортов. Услуга доступна для украинцев, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года.
Услугу можно получить двумя способами: сразу после получения новой ID-карты - в территориальном подразделении ГМС по месту регистрации; записать на ранее выданную ID-карту - в любом территориальном подразделении ГМС, независимо от места регистрации.
Для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении. Оформление КЭП и внесения его на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию.
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