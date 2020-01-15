На канале "1+1" СБУ проводит обыски

Сообщается, что обыски проходят в офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".
Служба безопасности Украины проводит обыски в здании телеканала "1+1". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Украины Александра Дубинского в Telegram.
По словам сотрудников телеканала, обыски связаны с делом о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, СБУ подозревает, что журналист "1+1" Евгений Куксин слил скандальные записи.