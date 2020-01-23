Связь обысков на "1+1" с делом о прослушке подтвердила СБУ

В СБУ заявили, что обыски на Куреневской, 18 в Киеве не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а проводятся в отношении конкретных лиц, которые могли незаконно прослушивать Гончарука и хранить записи.

Служба безопасности Украины проводит обыски на телеканале "1+1" по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. Это следует из сообщения пресс-центра СБУ.

"Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала "1+1" не осуществляется", - говорится в сообщении.