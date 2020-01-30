Относительно 10 нелегальных НПЗ ведет работу СБУ

Как рассказал глава СБУ Иван Баканов во время встречи с главой государства Владимиром Зеленским, в настоящее время правоохранителями ведется работа относительно десяти НПЗ, которые работают в Украине нелегально.

Служба безопасности Украины (СБУ) ведет работу относительно деятельности 10 нелегальных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.