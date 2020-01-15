В высший антикоррупционный суд передали дело Азарова

Сообщается, что сегодня Апелляционная палата ВАКС суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу, фигурантом которого является Азаров, на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года.

Дело бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова передали в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".

Коллегия судей решила отменить постановление Печерского райсуда от 5 декабря 2019 и передать материалы по жалобе адвоката в Высший антикоррупционный суд.

СБУ разыскивает Азарова за превышение власти или служебных полномочий, в то же время Интерпол отказался объявлять его в розыск. В январе 2015 года Печерский районный суд Киева вынес постановление об аресте Азарова, что позволяет требовать его экстрадиции из России.