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Политика Сегодня, 19:4145
Арест Антоненко по делу убийства Шеремета продлил Суд
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, просившей продлить меру пресечения на 60 суток. При этом сторона защиты просила отпустить Антоненко из-под стражи на поруки.
Печерский районный суд Киева продлил до 4 апреля арест Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сказал судья Виталий Писанец, передает РБК-Украина.
Среди поручителей были заявлены ряд волонтеров, музыкантов и депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.
Также в ходе заседания 5 января был допрошен музыкант Александр Положинский, который заявил, что знаком с Антоненко около 20 лет и характеризует его исключительно с положительной стороны.
Ранее РБК-Украина писало, что Печерский райсуд Киева продлил до 4 апреля домашний арест Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству Шеремета. Защита Дугарь просила отменить домашний арест.
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