Передачу в суд дела Гладковского анонсировал Рябошапка

Однако он не уточнил сроки передачи дела.

Дело бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского по хищениям в оборонке скоро будет передано в суд. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

"За лишь несколько последних месяцев речь идет о 13 бывших народных депутатах, которые были привлечены к уголовной ответственности, бывший заместитель секретаря СНБО. Это дело также скоро должно быть передано в суд", - заявил Рябошапка.