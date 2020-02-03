Когда назовут причастных к прослушке Гончарука рассказал Рябошапка

Рябошапка отметил, что расследованием прослушки Гончарука занимается СБУ.
На сегодня в деле о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука нет результатов, отчет ожидается через две недели. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на заседании правоохранительного комитета Рады, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы заслушали производство на прошлой неделе. Пока нет окончательных результатов. Я думаю, что в течение недели-двух мы получим результат, о котором мы сообщим", - добавил генпрокурор.