Распускать Раду Зеленский не планирует

По его словам, Зеленский заявил, что о роспуске парламента не может быть и речи.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания фракции "Слуга народа" заявил, что не планирует распускать Раду. Об этом рассказал депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, передает корреспондент РБК-Украина.

"На заседании фракции президент Украины торжественно и категорически заявил, что ни о каком досрочном роспуске парламента осенью не может быть и речи. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции", - заявил Бужанский.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вероятность досрочного прекращения каденции Верховной рады девятого созыва составляет 40%.