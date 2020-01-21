Для открытия рынка земли голосов достаточно заверили в Раде

Арахамия рассказал, что сегодня состоялось заседание фракции "Слуга народа", они проголосовали за открытие рынка земли.

В Раде есть 226 голосов за законопроект о рынке земли. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас было заседание фракции. Мы голосовали на фракции еще раз. Это сигнальное голосование. У нас есть голоса. Более 226-ти. Это значит, что мы одна команда и мы вместе идем к открытию рынка земли. Это ничего другого не означает", - заявил Арахамия.