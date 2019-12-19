 

Между нардепами произошла потасовка в Раде

Политика Сегодня, 15:2541
Между нардепами произошла потасовка в Раде
В частности, фракции ОПЗЖ и "Батькивщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента, в результате чего произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа".
На данный момент лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова, чтобы сорвать парламентское заседание по рынку земли.
В Верховной раде из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли возле трибуны произошла потасовка с участием нескольких народных депутатов. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.
Однако первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук объявил о завершении перерыва, заседание парламента продолжается.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, потасовка, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики

Новости по теме

Для открытия рынка земли голосов достаточно заверили в Раде
Для открытия рынка земли голосов достаточно заверили в Раде
Сегодня, 15:22
Заседание Рады задерживается на час
Заседание Рады задерживается на час
19-дек-2019, 12:13
Арахамия заявил что вечернее заседание рады может не состояться
Арахамия заявил что вечернее заседание рады может не состояться
17-дек-2019, 16:52
Внеочередное заседание аграрного комитета проведут в Раде
Внеочередное заседание аграрного комитета проведут в Раде
17-дек-2019, 16:20
Произошла драка в Раде после заседания аграрного комитета
Произошла драка в Раде после заседания аграрного комитета
11-дек-2019, 14:47

Последние новости

17:08
Политика
Рада начала рассмотрение земельной реформы, нардепы блокируют трибуну
16:14
События
Раскрыто настоящее число погибших от коронавируса в Китае! Это повергло в шок всю мировую общественность!
15:51
Политика
Обыски проходят в Государственном космическом агентстве и на заводе "Арсенал"
15:46
Политика
Подписание изменений в Налоговый кодекс разблокировала Рада
15:42
Политика
На провал импичмента отреагировал Трамп
15:27
События
В Украине запустили приложение "Дія" - государство в смартфоне
15:25
Политика
Между нардепами произошла потасовка в Раде
15:22
Политика
Для открытия рынка земли голосов достаточно заверили в Раде
15:18
Политика
Распускать Раду Зеленский не планирует
15:13
Политика
Приобретение земли иностранцами не предусматривает Земельная реформа
12:27
Политика
Не поддержат открытие рынка земли некоторые депутаты монобольшинства
12:24
Политика
В Раде проходит заседание фракции "Слуга народа", присутствует Зеленский
10:48
Политика
По обеим статьям импичмента Трампа оправдал Сенат США
10:45
События
Проверенных эффективных средств лечения коронавируса не существует - ВОЗ
10:37
События
Ни о каком давлении на телеканал "1+1" речь не идет, - Баканов
10:29
События
В Китае количество жертв коронавируса достигло 550
10:27
События
Об осложнении ситуации на дорогах из-за снега сообщили в "Укравтодоре"
10:14
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (06.02.20)
10:08
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 6 Февраля
09:54
Политика
Вадим Рабинович: Новоявленные депутаты усадили задницы в кресла и думают, что заживут. Не получится!

Новости ТОП-7

Закон о праве на пенсию для жителей ОРДЛО раскритиковали в Кабмине1673
В борьбе за кресло губернатора Закарпатья схлестнулись интересы американского миллиардера и международного контрабандного конгломерата - СМИ847
Меру пресечения избрали экс-замминистру юстиции Бернацкой666
Резко подешевел Доллар646
Обвинения фигурантам дела МН17 предъявила прокуратура Нидерландов249
Новые санкции против "Северного потока-2" готовят США207
Снятие санкций с двух человек из окружения Януковича согласовал ЕС193

Досуг

Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15127
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28527
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:58711
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
22-янв-2020, 13:53485
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21674
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19556

События

Раскрыто настоящее число погибших от коронавируса в Китае! Это повергло в шок всю мировую общественность!
Раскрыто настоящее число погибших от коронавируса в Китае! Это повергло в шок всю мировую общественность!
Компания, предоставляющая свежую информацию по коронавирусу, случайно опубликовала данные
Сегодня, 16:1474
В Украине запустили приложение "Дія" - государство в смартфоне
В Украине запустили приложение "Дія" - государство в смартфоне
На первом этапе в приложении доступны водительские права и техпаспорт
Сегодня, 15:2739
Проверенных эффективных средств лечения коронавируса не существует - ВОЗ
Проверенных эффективных средств лечения коронавируса не существует - ВОЗ
В Женеве встретятся сотни экспертов для разработки вакцины
Сегодня, 10:4556
Ни о каком давлении на телеканал "1+1" речь не идет, - Баканов
Ни о каком давлении на телеканал "1+1" речь не идет, - Баканов
Речь идет о беспристрастном и всестороннем расследовании прослушивания Гончарука
Сегодня, 10:3773
В Китае количество жертв коронавируса достигло 550
В Китае количество жертв коронавируса достигло 550
В среду сообщили о 70 новых смертельных случаях
Сегодня, 10:2974
Об осложнении ситуации на дорогах из-за снега сообщили в "Укравтодоре"
Об осложнении ситуации на дорогах из-за снега сообщили в "Укравтодоре"
В Одесской области ограничили движение крупногабаритного транспорта
Сегодня, 10:2763
7 Днів