Между нардепами произошла потасовка в Раде

В частности, фракции ОПЗЖ и "Батькивщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента, в результате чего произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа".

На данный момент лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова, чтобы сорвать парламентское заседание по рынку земли.

В Верховной раде из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли возле трибуны произошла потасовка с участием нескольких народных депутатов. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.