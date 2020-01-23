На провал импичмента отреагировал Трамп

После решения Сената об оправдании президента США Дональда Трампа по двум статьям импичмента американский лидер опубликовал ролик, в котором говорится, что он - "вечный президент". Трамп опубликовал ролик на своей странице в Twitter.

РБК-Украина писало, что Сенат оправдал президента США по первой статье импичмента "Злоупотребление властью". Кроме того, Сенат оправдал Трампа по второй статье импичмента "Препятствование работе Конгресса".

До этого Сенат провалил голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей и документов в рамках слушаний по делу импичмента президента США. Инициативу демократов, которые начали процесс импичмента, имея большинство в Палате представителей Конгресса США, заблокировали республиканцы, которые имеют большинство в Сенате.