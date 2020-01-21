Рада начала рассмотрение земельной реформы, нардепы блокируют трибуну

Верховная рада Украины в четверг, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, о начале рассмотрения законопроекта объявил глава парламента Дмитрий Разумков. Однако его место в президии ВР заблокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, поэтому Разумков передал слово первому вице-спикеру ВР Руслану Стефанчуку.

"Мы вошли в рассмотрение вопроса", - сказал первый замглавы Рады.

Стефанчук также дал время для выступления по поводу законопроекта представителям разных фракций. Поэтому парламентарии пока что не начали рассмотрение документа по сути.