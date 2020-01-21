Рада начала рассмотрение земельной реформы, нардепы блокируют трибуну

Верховная рада Украины в четверг, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении, передает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, о начале рассмотрения законопроекта объявил глава парламента Дмитрий Разумков. Однако его место в президии ВР заблокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, поэтому Разумков передал слово первому вице-спикеру ВР Руслану Стефанчуку.
"Мы вошли в рассмотрение вопроса", - сказал первый замглавы Рады.
Стефанчук также дал время для выступления по поводу законопроекта представителям разных фракций. Поэтому парламентарии пока что не начали рассмотрение документа по сути.
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в четверг, 6 февраля, парламент будет рассматривать только закон о рынке земли.