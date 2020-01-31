Принять закон о рынке земли за два дня попросил нардепов Зеленский

Так, Зеленский высказал пожелание о принятии закона до конца пленарной недели.

Во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с вопросом о возможности проголосовать законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня. Об этом РБК-Украина рассказал источник в парламенте.

"Это звучало как пожелание, можно ли это сделать. На что спикер ответил, что все будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать при рассмотрении в зале", - сообщил собеседник агентства.

Отметим, депутаты подчеркивали, что рассмотреть около 4 тысяч поправок за два дня невозможно.

Напомним, ранее в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Главной темой обсуждения стал законопроект об обороте земли. На заседании президент попросил депутатов поддержать поправки, которые одобрил комитет и проголосовать во втором чтении.

Так, Верховная рада Украины в четверг, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении.