Первую сотню правок к закону о рынке земли прошла Рада

Всего в документе 4018 правок.

Верховная рада Украины прошла первую сотню правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы продолжают блокирование президии ВР, в связи с чем заседание ведет первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР в ходе утреннего заседания в четверг рассмотрела менее 20 правок к законопроекту о рынке земли.