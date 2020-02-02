От коронавируса в Китае умер врач, который первым его обнаружил

Сообщается, что Вэньлян был одним из первых, кто обнаружил коронавирус и пытался предупредить о вспышке. Также сообщается, что изначально его обвинили в распространении ложной информации.

Умер врач Ли Вэньлян, который первым обнаружил коронавирус в Китае и пытался предупредить власти о вспышке опасной инфекции. Об этом пишет издание Global Times.

Известно, что врач Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян еще 30 декабря в WeChat предупредил коллег о семи случаях коронавируса SARS на рынке морепродуктов "Хуанань". При этом он не подозревал, что новый коронавирус относится к другому штамму. В итоге ему и другим врачам в полиции Уханя вынесли предупреждения, чтобы они не распространяли "ложные заявления".