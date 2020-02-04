На разговоры о его отставке отреагировал Пристайко

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в настоящее время он не видит никаких оснований для своего увольнения с должности министра. Он добавил, что также не обсуждал вопрос своей отставки с президентом Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на информацию о разговорах в Офисе президента о его возможной отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга Пристайко на странице МИД в Facebook.