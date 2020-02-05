На поруки экс-главного архитектора Киева отпустил ВАКС

Сообщается, что ВАКС не поддержал требование обвинения о задержании Целовальника с альтернативой внесения 10 млн гривен залога и отпустил бывшего главного архитектора столицы на поруки двум народным депутатам и архитектору.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отпустил на поруки бывшего главного архитектора Киева Сергея Целовальника, которого подозревают в злоупотреблениях во время завершения строительных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура категорически не согласна с таким решением суда и готовит апелляционную жалобу с требованием назначить подозреваемому более строгую меру пресечения", - говорится в сообщении.