68 люстрированных чиновников с 2014 года восстановил ОАСК

В запросе указано, что ОАСК в период с 2014 по 2019 годы включительно вынес 86 решений в делах о восстановлении люстрированных чиновников. При этом удовлетворены требования 68 истцов, отказано было только 18.

Окружной административный суд Киева с 2014 года удовлетворил 68 исков о восстановлении экс-чиновников, уволенных по закону "Об очищении власти" (люстрации). Об этом говорится в ответе суда на запрос РБК-Украина.

Наибольшее количество положительных решений в люстрационных спорах ОАСК вынес в прошлом году - 22 (отказано 1 истцу).

В 2018 году удовлетворили 5 исков (отказано 1), в 2017 - 9 исков (отказано 2), в 2016 - 18 исков (отказано 8), в 2015 - 13 исков (отказано 4).