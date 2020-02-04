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Политика Вчера, 20:3542
68 люстрированных чиновников с 2014 года восстановил ОАСК
В запросе указано, что ОАСК в период с 2014 по 2019 годы включительно вынес 86 решений в делах о восстановлении люстрированных чиновников. При этом удовлетворены требования 68 истцов, отказано было только 18.
Окружной административный суд Киева с 2014 года удовлетворил 68 исков о восстановлении экс-чиновников, уволенных по закону "Об очищении власти" (люстрации). Об этом говорится в ответе суда на запрос РБК-Украина.
Наибольшее количество положительных решений в люстрационных спорах ОАСК вынес в прошлом году - 22 (отказано 1 истцу).
В 2018 году удовлетворили 5 исков (отказано 1), в 2017 - 9 исков (отказано 2), в 2016 - 18 исков (отказано 8), в 2015 - 13 исков (отказано 4).
Наименьшее количество положительных решений вынесено было в 2014 году - удовлетворен 1 иск при 2 отказах.
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Теги: news, новости, Украина, Люстрация, 7dniv, 7dnivinfo, ОАСК  
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