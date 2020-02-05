Неизбежным повышение пенсионного возраста назвали В Раде

Повышение пенсионного возраста в Украине является неизбежным процессом. Об этом в интервью "Экономической правде" заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

По ее словам, повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно.

"Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", - отметила Третьякова.

Она также отметила, что в дальнейшем украинцы должны платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше.

Напомним, ранее сообщалось, что КСУ отменил повышение пенсионного возраста для работников вредных производств и других льготных категорий.