Был назначен новый глава Львовской ОГА

В частности, Зеленский поздравил Козицкого с назначением и вручил ему указ. После этого президент, который встречается с работниками ГП "Львовуголь", поднял вопрос задолженности по заработным платам.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской областной государственной администрации (ОГА). Об этом он объявил в ходе рабочего визита во Львовскую область.

Отметим, Козицкий был одним из кандидатов на эту должность еще в июне 2019 года. Он является директором компании по установке ветровых и солнечных электростанций. Его отец Зиновий Козицкий - известный львовский бизнесмен.

В конце декабря 2019 подал декларацию как кандидат на должность главы Львовской ОГА. В ней он указал, что по основному месту работы заработал 259 тысяч гривен.