Кто получит меньшую платежку за транспортировку газа рассказали в Минэнерго

Глава Минэнерго отметил, что решение принимал независимый регулятор, а Кабмин на него не давит.

Граждане, которые не пользуются газоснабжением, но имеют возможность им воспользоваться, будут получать меньшую цену на транспортировку. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.