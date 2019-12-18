Часть торговых санкций для Украины и России отменит Британия

После окончательного выхода Британии из ЕС часть санкций будет отменена. Антидемпинговые пошлины снимут с украинских бесшовных труб из железа и стали. При этом сохранятся пошлины на прокат горячекатаный.

Великобритания пересмотрела действующий в Евросоюзе список антидемпинговых и антисубсидирующих торговых ограничений и отменила некоторые из них. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт правительства.