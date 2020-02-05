Новые предложения по украинскому закону об образовании внесла Венгрия

По его словам, министра образованию Украины Анну Новосад попросили рассмотреть эти предложения, а также принять представителей союза педагогов Закарпатья.

Венгрия сделала украинской стороне два предложения по закону об образовании. Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент РБК-Украина.