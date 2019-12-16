Рассмотрение закона о рынке земли продолжила Рада

Всего в документе 4018 правок. Парламентарии в пленарный четверг рассмотрели 184 правки.

Верховная рада Украины продолжила рассмотрение правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, парламент вчера, 6 февраля, вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы блокировали президию ВР, в связи с чем заседание вел первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Место спикера Рады Дмитрий Разумкова блокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.