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Политика Сегодня, 14:5253
Рассмотрение закона о рынке земли продолжила Рада
Всего в документе 4018 правок. Парламентарии в пленарный четверг рассмотрели 184 правки.
Верховная рада Украины продолжила рассмотрение правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.
Напомним, парламент вчера, 6 февраля, вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы блокировали президию ВР, в связи с чем заседание вел первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Место спикера Рады Дмитрий Разумкова блокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Как писало РБК-Украина ранее, во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев. В СН объяснили, что фракция ОПЗЖ не отозвала свои правки, хотя ранее о такой возможности сообщали источники РБК-Украина.
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Теги: news, новости, Украина, Рынок, земли, 7dniv, 7dnivinfo  
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