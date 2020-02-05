Когда в Раде появится отчет правительства рассказал Гончарук

По словам Гончарука, подготовка отчета почти завершена.

На следующей неделе Кабинет министров Украины направит в Верховную раду отчет правительства. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

"На этой неделе мы завершаем подготовку отчета перед парламентом. На этой неделе мы его намерены провести через все внутренние процедуры. На следующей неделе отправим в парламент", - заявил глава правительства.

"Мы готовы провести все необходимые консультации. Мы бы настаивали на проведении стратегической широкой сессии (ВРУ - ред.) вместе с вами, друзья", - добавил глава Кабмина.