 

Стрельбу в Мукачево квалифицировали как попытку двойного убийства

Политика Вчера, 18:3964
Стрельбу в Мукачево квалифицировали как попытку двойного убийства
Проводятся первоочередные следственные действия, продолжается осмотр места происшествия.
Полиция квалифицировала стрельбу в Мукачево как покушение на умышленное убийство двух человек и незаконное обращение с оружием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
"Предварительная правовая квалификация по ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)", - говорится в сообщении.
Отметим, из-за стрельбы в Мукачево местный горсовет провел срочную сессию.
РБК-Украина писало, что сегодня в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Стрельба, Мукачево, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики

Новости по теме

В связи с стрельбой в Мукачево, Зеленского просят ввести в город Нацгвардию
В связи с стрельбой в Мукачево, Зеленского просят ввести в город Нацгвардию
Вчера, 18:42
Произошла стрельба на улице в Мукачево, есть раненые
Произошла стрельба на улице в Мукачево, есть раненые
Вчера, 16:41
Возле многоэтажки в Хмельницкой области произошел взрыв, есть погибшие
Возле многоэтажки в Хмельницкой области произошел взрыв, есть погибшие
26-янв-2020, 18:09
Трое детей и шестеро взрослых пострадали в ДТП в Закарпатской области
Трое детей и шестеро взрослых пострадали в ДТП в Закарпатской области
20-янв-2020, 10:20
Двух человек расстреляли в Кировоградской области
Двух человек расстреляли в Кировоградской области
9-янв-2020, 20:31

Последние новости

Вчера, 2020-02-07
20:24
Политика
Произошла драка на сессии Вышгородского горсовета
20:22
Политика
Первого заместителя главы Фонда госимущества уволил Кабмин
20:19
Политика
Закрыть офисы "ЛДНР" в Италии и освободить Маркива просит Зеленский
18:50
Политика
Переговоры с Китаем об эвакуации украинцев ведет Украина
18:42
Политика
В связи с стрельбой в Мукачево, Зеленского просят ввести в город Нацгвардию
18:39
Политика
Стрельбу в Мукачево квалифицировали как попытку двойного убийства
18:37
События
В Украине выпустят из диспансеров всех психически больных и туберкулёзников
17:39
Политика
Экс-пограничникам за выдворение Саакашвили из Украины ГБР объявило подозрения
16:54
Политика
О готовности дать широкую автономию Приднестровью заявил Додон
16:41
События
Произошла стрельба на улице в Мукачево, есть раненые
15:54
Политика
Когда в Раде появится отчет правительства рассказал Гончарук
14:52
Политика
Рассмотрение закона о рынке земли продолжила Рада
14:20
События
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в КНДР
14:17
Политика
Новые предложения по украинскому закону об образовании внесла Венгрия
14:11
Политика
Макрон об отношениях с Россией: необходим диалог по коллективной безопасности
14:10
Политика
Часть торговых санкций для Украины и России отменит Британия
14:08
Политика
Кто получит меньшую платежку за транспортировку газа рассказали в Минэнерго
14:01
Политика
Расследовать бездействие властей Хубэя будет Китай
13:59
Политика
После обвинений в изнасиловании отстранили Консула Украины в Молдове
11:23
События
В эвакуированном консульстве США в городе Ухань, были найдены контейнеры с маркировкой биологической опасности

Новости ТОП-7

В Украине выпустят из диспансеров всех психически больных и туберкулёзников2262
В борьбе за кресло губернатора Закарпатья схлестнулись интересы американского миллиардера и международного контрабандного конгломерата - СМИ1666
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в КНДР317
Раскрыто настоящее число погибших от коронавируса в Китае! Это повергло в шок всю мировую общественность!234
От коронавируса в Китае умер врач, который первым его обнаружил200
Закрыть офисы "ЛДНР" в Италии и освободить Маркива просит Зеленский151
В Китае жертвами коронавируса стали 490 человек150

Досуг

Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15138
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28594
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:58786
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
22-янв-2020, 13:53518
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21693
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19568

События

В Украине выпустят из диспансеров всех психически больных и туберкулёзников
В Украине выпустят из диспансеров всех психически больных и туберкулёзников
1 апреля 2020 в Украине стартует второй этап медреформы
Вчера, 18:372262
Произошла стрельба на улице в Мукачево, есть раненые
Произошла стрельба на улице в Мукачево, есть раненые
Двое человек получили ранения
Вчера, 16:4167
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в КНДР
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в КНДР
Инфекция выявлена у жительницы Пхеньяна, которая недавно посещала Китай
Вчера, 14:20317
В эвакуированном консульстве США в городе Ухань, были найдены контейнеры с маркировкой биологической опасности
В эвакуированном консульстве США в городе Ухань, были найдены контейнеры с маркировкой биологической опасности
Вокруг распространения коронавируса схлестнулись адепты естественного и искусственного происхождения вируса.
Вчера, 11:23139
США эвакуировали своих граждан из Пуэрто-Рико как скот
США эвакуировали своих граждан из Пуэрто-Рико как скот
У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла
Вчера, 10:44134
Число жертв коронавируса превысило 600 человек в Китае
Число жертв коронавируса превысило 600 человек в Китае
Заразились уже более 31 тысячи человек
Вчера, 10:2968
7 Днів