Стрельбу в Мукачево квалифицировали как попытку двойного убийства

Проводятся первоочередные следственные действия, продолжается осмотр места происшествия.

Полиция квалифицировала стрельбу в Мукачево как покушение на умышленное убийство двух человек и незаконное обращение с оружием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

"Предварительная правовая квалификация по ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)", - говорится в сообщении.

Отметим, из-за стрельбы в Мукачево местный горсовет провел срочную сессию.