Переговоры с Китаем об эвакуации украинцев ведет Украина

По словам Кузина, в настоящее время на эвакуацию из охваченного коронавирусом китайского города ожидают около 50 украинцев.

Киев ведет переговоры с властями Китая о разрешении на эвакуацию граждан Украины из китайского Уханя, где произошла вспышка нового вида коронавируса. Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. В настоящее время осуществляется налаживание процессов и процедур для получения разрешения от руководства КНР", - сказал он.

Он добавил, что детали эвакуации украинцев будут объявлены на брифинге в понедельник, 10 февраля.