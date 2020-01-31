Закрыть офисы "ЛДНР" в Италии и освободить Маркива просит Зеленский

По словам Зеленского, с Конте обсуждали общеполитические вопросы.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером Италии Джузеппе Конте попросил закрыть офисы самопровозглашенных "республик Донбасса", а также поднял вопрос бывшего нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - отметил Зеленский.

Кроме того, обсудили дело Маркива, осужденного в Италии.