Первого заместителя главы Фонда госимущества уволил Кабмин

Как сообщается, Парфененко был уволен с должности первого заместителя главы Фонда госимущества по соглашению сторон.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал распоряжение об увольнении первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Парфененко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"Уволить Парфененко Дмитрия Николаевича с должности первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины по соглашению сторон", - говорится в распоряжении.